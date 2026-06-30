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Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stade: Schüsse in der Dankersstraße- Amtsgericht erlässt nach Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl

Lüneburg (ots)

Stade. Die Staatsanwaltschaft Stade hat in dem Ermittlungsverfahren wegen der Schüsse in der Jugendhilfeeinrichtung Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen den mutmaßlichen Schützen wegen Mordes in sechs Fällen gestellt.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft besteht dringender Tatverdacht gegen den Beschuldigten, am 29.06.2026 gegen 12 Uhr in einer Jugendhilfeeinrichtung in der Dankersstraße in Stade, sechs Menschen erschossen zu haben. Während eines Hilfeplangesprächs unter Beteiligung mehrerer Mitarbeiter der Einrichtung und des Jugendamtes der Region Hannover soll er plötzlich mit der mitgebrachten Schusswaffe auf die Mitarbeiter geschossen haben, um sie zu töten. Infolgedessen verstarben insgesamt fünf der Opfer noch vor Ort, das sechste Opfer verstarb im Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft bewertet die Taten aufgrund des Vorliegens von Mordmerkmalen, insbesondere Heimtücke und niederen Beweggründen, als sechsfachen Mord.

Das Amtsgericht Stade hat den Haftbefehl am späten Nachmittag erlassen. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine JVA verbracht.

In Bezug auf die beiden tatverdächtigen Frauen hat die Staatsanwaltschaft keinen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Sie sind aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen worden.

Die Staatsanwaltschaft steht ab sofort vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft Stade, Archivstraße 7, für einen O-Ton zur Verfügung.

Darüber hinaus dauern die weiteren Ermittlungen an. Mit Haftentscheidung geht auf Ebene der Polizei die besondere Aufbauorganisation in die Mordkommission über.

Bitte haben Sie Verständnis, dass derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen und Gründen des Opferschutzes sowie des Schutzes der Angehörigen keine weitergehenden Informationen mitgeteilt werden können.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Stade
Staatsanwältin Julia Pirk
Telefonnummer: 04141-107-771
E-Mail:ststd-pressesprecher@justiz.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell

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