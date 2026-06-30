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Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stade und der Polizei

Stade (ots)

Nach dem Tötungsdelikt in der Jugendhilfeeinrichtung in Stade dauern die Ermittlungen weiterhin an. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Frauen sowie einen Mann aus dem Raum Hannover, die sich als Mitarbeitende des Jugendamtes der Region Hannover in der Stader Jugendhilfeeinrichtung aufgehalten hatten. Unter den Getöteten waren zudem zwei Frauen und ein Mann, die als Mitarbeitende der Stader Jugendhilfeeinrichtung vor Ort waren.

Für die Opfer findet am heutigen Abend eine Andacht in der St.-Wilhadi-Kirche in Stade statt. Der Gottesdienst bietet Angehörigen, Betroffenen sowie Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, gemeinsam der Verstorbenen zu gedenken und ihre Anteilnahme zum Ausdruck zu bringen. Weitere Informationen dazu gibt es hier: https://www.kirchenkreis-stade.de/Aktuelles/Nachrichten/Andacht-nach-Gewalttat-in-Stade

Derzeit bereitet die Polizei die Einrichtung einer Mordkommission (MoKo) vor. Die Ermittlungen werden aufgrund des Umfangs und der Komplexität des Tatgeschehens in Kürze von dieser übernommen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler werten unter anderem aktuell die eingehenden Hinweise aus der Bevölkerung über das eingerichtete Hinweisportal aus. Die Polizei bittet weiterhin um Unterstützung der Ermittlungen. Insbesondere Bild- und Videomaterial, das im Zusammenhang mit dem Ereignis stehen könnte, wird für die Ermittlungen benötigt und kann über das Hinweisportal hochgeladen werden. Jeder Hinweis wird geprüft und kann für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein. Unter nds.hinweisportal.de/toetungsdelikt-stade können Zeuginnen und Zeugen Hinweise sowie Fotos oder Videos direkt an die Ermittlerinnen und Ermittler übermitteln.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lüneburg
Isabel Rehmer
Auf der Hude 2
21339 Lüneburg
Telefon: 04131 - 607 1041
E-Mail: pressestelle@pd-lg.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-lg.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell

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