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POL-WOB: Vermisste Person aus Lehre - Polizei bittet um Mithilfe

POL-WOB: Vermisste Person aus Lehre - Polizei bittet um Mithilfe
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Helmstedt Lehre (ots)

Helmstedt/Lehre, 07.07.2026

Seit Donnerstagmorgen, 02.07.2026, wird die 69 Jahre alte Frau G. aus Lehre vermisst. Bisherige intensive Suchmaßnahmen verliefen erfolglos. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Frau G. sich in einer hilflosen Lage befindet.

Letztmalig wurde Frau G. am vergangenen Donnertag um 08.30 Uhr im Bereich des Klinikums in Helmstedt gesehen. Frau G. ist 1,61 Meter groß, hat eine sportliche Figur und hat weißes, kurzes Haar.

Zeugen, die Frau G. gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Königslutter unter der Telefonnummer 05353-91970 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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