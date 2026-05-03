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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand von Fahrzeugen in Fallersleben - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg - OT Fallersleben, Paul-Lincke-Straße Samstag, 02.05.2026, 21:08 Uhr

Am späten Samstagabend wurde über Notruf durch verschiedene Anrufende ein brennender Pkw in Fallersleben gemeldet. Vor Ort konnten Polizeikräfte einen in Vollbrand stehenden, älteren Volkswagen Golf feststellen. Der Brand griff in der Folge auf zwei weitere Pkw über. Während ein nahe stehender VW Passat lediglich durch vorherrschende Hitzeentwicklung beschädigt wird, entwickelte sich an einem Hyundai i20 ebenfalls ein erheblicher Brand im Bereich der Fahrzeugfront. Durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Wolfsburg konnten die brennenden Pkw sodann gelöscht werden. Am VW Golf und dem Hyundai entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Die genaue Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Der VW Golf wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Braunschweig beschlagnahmt und nach Abschluss der Löscharbeiten abgeschleppt. Ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung wurde eingeleitet.

Die Polizei Wolfsburg bittet Zeug*innen, die Angaben zur Brandentstehung machen können oder verdächtige Personen im o.g. Bereich festgestellt haben, sich unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Leitstelle

Telefon: 05361/4646-210
E-Mail: els@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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