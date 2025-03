POL-WOB: Vermisste Frau aus Groß Twülpstedt - Polizei bittet um Mithilfe

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Breslauer Straße 26.03.2025, 11.00 Uhr Unbekannte Täter verschafften sich durch einen Trick Zutritt in die Wohnung einer 83-Jährigen Wolfsburgerin in der Breslauer Straße und bestahlen sie. Am Mittwochvormittag klingelte es an der Wohnungstür der Seniorin. Als sie öffnete, stand ein ihr unbekannter Mann vor der Tür, der die ältere Dame um einen Zettel bat. Sie holte einen und übergab ...

mehr