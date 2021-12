Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in zwei Kitas - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, In der Kreuzbreite

22.12.2021, 22.00 Uhr - 23.12.2021, 12.20 Uhr 23.12.2021, 12.20 Uhr - 24.12.2021, 17.40 Uhr

Gleich zwei Einbrüche in ein und dieselbe Kindertagesstätte in der Straße In der Kreuzbreite verübten Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch- und Freitagabend.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten zunächst zwischen Mittwochabend 22.00 Uhr und Donnerstagmittag 12.20 Uhr unter Überwindung eines Zaunes auf das Gelände der Kindertagesstätte. Hier begaben sie sich an das Gebäude und öffneten mit brachialer Gewalt eine Zugangstür, über die sie das Innere des Kindergartens betreten konnten. Einen mit zerstörerischer Kraft geöffneten Büroraum durchsuchten sie und entwendeten aus einem Schrankeine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag. Danach flüchteten sie unerkannt.

Ob diese Beute nicht genug war kamen vermutlich dieselben Täter abermals und öffneten wiederholt mit brachialer Gewalt die verschlossene Eingangstür. Hierbei richteten sie weiteren Sachschaden an. Danach bewegten sich die Täter durch das Gebäude der Kita und durchsuchten in dem Büro abermals sämtliche Schubladen und Schränke nach sich lohnender Beute.

Ob und was sie hierbei erbeuteten ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Polizei hat die beiden Einbrüche aufgenommen und hofft darauf, dass es Zeugen gibt, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise an das Polizeikommissariat am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

