POL-WOB: Polizei fahndet nach unbekanntem Ladendieb

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Allerstraße

28.06.2021, 09.55 Uhr

Die Polizei in Wolfsburg sucht Hinweise zu einem unbekannten Ladendieb. Der Unbekannte hat am Dienstag, 28.06.2021, gegen 09.55 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Allerstraße in Wolfsburg ein E-Bike entwendet.

Der entstandene Schaden beläuft sich hierbei auf 1.700 Euro.

Von der Tat existiert eine Videoaufzeichnung, die den Täter dabei filmt, wie er mit seiner Beute den Lebensmittelmarkt verlässt. Die Person ist männlich und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Der Unbekannte hat graue Haare ist von schlanker Statur und hat ein europäisches Erscheinungsbild. Zur Tatzeit war die Person mit einer weiß-grauen Trainingsjacke von Nike mit weißer Kapuze, sowie schwarzen Nike Schuhen bekleidet.

Hinweise zu der Person bitte an das 2. Fachkommissariat in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

