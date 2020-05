Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei kontrolliert am Himmelfahrtstag

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, 15.05.2020

Aufgrund des bevorstehenden Feiertags Christi Himmelfahrt weist die Polizei Helmstedt nochmals auf die Einhaltung der seit dem 11. Mai geltenden Fassung der niedersächsischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hin. Einsatzkräfte der Polizei werden in Bezug auf die Überwachung der niedersächsischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie am diesjährigen Vatertag deutlich sichtbar die Präsenz- und Kontrollmaßnahmen erhöhen. Helmstedts Polizeichefin Imke Krysta kündigt ein konsequentes Vorgehen bei Verstößen gegen die Hygieneverordnung und das Kontaktverbot an: "Die Einhaltung der Vorschriften ist für die Verhinderung der Infektionsausbreitung von immenser Wichtigkeit. Von daher wird die Polizei am kommenden Donnerstag im Landkreis und der Stadt Helmstedt unterwegs sein und die Einhaltung der Ge- und Verbote überwachen. Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger, sich an die Auflagen und Vorschriften zu halten."

Die Polizei Helmstedt wird für diese notwendigen Kontrollen Einsatzkräfte aus allen Dienstbereichen zusammenziehen und auch die Beamten des Ermittlungsbereiches sowie Kontaktbeamtin Anja Stahl einbinden.

Zusammenkünfte und Ansammlungen im öffentlichen Raum sind auch zukünftig in der Regel auf höchstens zwei Personen, wovon eine aus einem weiteren Haushalt stammen kann beschränkt. In der Öffentlichkeit einschließlich des Öffentlichen Personenverkehrs gilt weiterhin, dass jede Person einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten muss. Leiterin des Einsatz- und Streifendienstes Insa Reinecke-Buß: "Die Polizei appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, diese geltenden Regeln zum Infektionsschutz durch eigenes verantwortungsbewusstes Handeln zum Gemeinwohl aller zu unterstützen."

