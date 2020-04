POL-WOB: Gefährliche Körperverletzung - 54-Jähriger schwer verletzt

Polizei Wolfsburg

Helmstedt, Markt 08.04.2020, 16.00 Uhr

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Straße Markt zu einer gefährlichen Körperverletzung bei der ein 54 Jahre alter Helmstedter schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand gerieten gegen 16.00 Uhr ein 38 Jahre alter und ein 54 Jahre alter Mann in Streit. Die zunächst verbale Auseinandersetzung der beiden Helmstedter endete in einer körperlichen Attacke, bei der der 38-Jährige den 54-Jährigen mit einem Messer verletzte. Der 54-Jährige schaffte es daraufhin sich in einen Hauseingang zu flüchten, von wo Anwohner die Polizei alarmierten. Die Beamten waren wenige Minuten später mit mehreren Streifenwagen vor Ort und konnten den 38-Jährigen am Ort vorläufig festnehmen. Das Opfer wurde von einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt und anschließend ins Helmstedter Klinikum verbracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten konnten die Beamten die Tatwaffe auffinden und sicherstellen.

Der Beschuldigte wurde zunächst der Dienststelle in Helmstedt zugeführt, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Braunschweig wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen wurde.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 38-Jährigen eingeleitet und sucht Zeugen, die den Vorfall am Mittwochnachmittag beobachtet haben. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

