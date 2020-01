Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wolfsburg Unbekannte entwenden Elektrogeräte aus Firmenfahrzeug (Ergänzungsmeldung: Tatzeit fehlte)

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Siebenbürger Weg 14.01.2020, 16.15 Uhr - 15.01.2020, 06.50 Uhr

Diverse hochwertige Elektrowerkzeuge haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Firmenfahrzeug in der Straße Siebenbürger Weg erbeutet. Die Tat geschah zwischen Dienstagnachmittag 16.15 Uhr und Mittwochmorgen 06.50 Uhr. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand stellte der 57 Jahre alte Fahrzeugnutzer das Firmenfahrzeug der Marke VW Caddy, am Dienstagnachmittag im Siebenbürger Weg, im Bereich des dortigen Wendehammers ordnungsgemäß verschlossen ab. Am Mittwochmorgen stellte er gegen 06.50 Uhr fest, dass Unbekannte sich Zutritt zu dem Fahrzeug verschafft und Werkzeug und andere Elektrogeräte im Gesamtwert von rund 2.500 Euro entwendet hatten. Die Polizei ist sich sicher, dass die Unbekannten mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können und hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Hundebesitzer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell