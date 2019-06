Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfall mit 5 Verletzten im Landkreis Helmstedt

Wolfsburg (ots)

Am 29.06.19, gegen 15.25 Uhr befährt ein 22 jähriger Schöninger mit seinem Audi A 4 die L 641 von Warberg kommen in Richtung Kißleberfeld. In der dortigen scharfen Rechtskurve kommt er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlägt sich und bleibt auf der rechten Fahrzeugseite im Graben liegen. Der Fahrzeugführer wird bei diesem Unfall schwer verletzt. Die 4 Insassen, ein junger Mann von 21 Jahren und 3 junge Frauen zwischen 19 und 21 Jahren, werden leicht verletzt und zusammen mit dem Fahrzeugführer in die Helios Klinik Helmstedt verbracht. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden.

