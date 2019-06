Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei führte Verkehrskontrollen durch

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Breslauer Straße / Nordsteimker Straße 11.06.2019, 12.00 Uhr - 20.00 Uhr

Die Polizei in Wolfsburg führte am Dienstag in der Zeit von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr in der Breslauer-Straße, Wolfsburg, sowie der Nordsteimker-Straße, ganzheitliche Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Drogen und Tuning im Straßenverkehr durchgeführt. Insgesamt kontrollierten zehn Beamte 108 Fahrzeuge und deren Fahrzeugführer. Hierbei stellten die Ordnungshüter neben kleineren Verkehrsverstößen in fünf Fällen das Erlöschen der Betriebserlaubnis fest.

Bei einem Golf 7 R waren unter anderem verschiedene Spoilerteile, die Felgen sowie ein Ladeluftkühler zwar laut Teilegutachten für den Einsatz auf öffentlichen Straße zugelassen, wurden allerdings durch den Fahrzeughalter nicht im Fahrzeugschein eingetragen. Hier sind ein Bußgeld von 50EUR wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis sowie eine Mängelmeldung die Folge.

Bei dem silbernen getunter Audi A3 war alles ordnungsgemäß, hier war der Fahrzeugführer lediglich nicht angeschnallt, so dass durch ihn ein Verwarngeld von 30 Euro zu zahlen war.

Die Polizei wird auch weiterhin gesamtheitliche Verkehrskontrollen fortsetzten.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell