Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unglücksfall in Nordsteimke - Kind verstirbt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Nordsteimke, Spiebuschstraße 17.04.2019, 10.50 Uhr

Das bei einem Ausgang einer Kindergartengruppe im Ortsteil Nordsteimke am 17.04.2019 verunglückte Kleinkind ist am 29.04.2019 im Klinikum Wolfsburg verstorben.

Das eineinhalb Jahre alte Kind war am 17.04.2019, gegen 10.50 Uhr, in ein Regenrückhaltebecken nahe einem Spielplatz in der Spiebuschstraße gestürzt. Dort wurde es von den Erzieherinnen entdeckt, die auch Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiteten und Rettungskräfte verständigten.

Durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde, wie es in solchen Fällen generell üblich ist, ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit einer Verletzung der Aufsichtspflicht gegen die Aufsichtspersonen eingeleitet.

Das Fachkommissariat 1 der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt hat die Ermittlungen dazu übernommen und überprüft die Umstände des Unglücksfalls.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Henrik von Wahl

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle (@) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell