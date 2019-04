Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Hofekamp 15.04.2019, 07.10 Uhr

Die Polizei in Fallersleben sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen gegen 07.10 Uhr im Kreuzungsbereich der Straße Hofekamp, Ehmer Straße ereignet hat. Dabei stießen ein 52 Jahre alter Fahrzeugführer aus Braunschweig und eine 49 Jahre alte Fahrzeugführerin ebenfalls aus Braunschweig im Kreuzungsbereich mit ihren Fahrzeugen zusammen. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei machten beide Unfallbeteiligten gegensätzliche Aussagen. Da beide Straßen zur Unfallzeit stark frequentiert sind hofft die Polizei, dass andere Verkehrsteilnehmer das Unfallgeschehen beobachtet haben. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Fallersleben unter der Rufnummer 05362/96700-0 melden.

