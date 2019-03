Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Feld gerät in Brand - Polizei geht von Brandstiftung aus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Sülfeld, Wettmershagener Straße 28.02.2019, 22.40 Uhr

Am Donnerstagabend, gegen 22:40 Uhr, geriet ein Feld im Bereich der Wettmershagener Straße in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Sülfeld war Minuten später vor Ort und hatte nach kurzer Zeit das Feuer abgelöscht. Bei der beschädigten Fläche handelt es sich um ein Kornfeldbei dem mehrere Quadratmeter Opfer der Flammen geworden sind. Die Pflanzen im Umkreis der verbrannten Fläche sind noch intakt. In der Vergangenheit ist es bereits wiederholt an dieser Stelle zu einem Feldbrand gekommen. Einen Tatzusammenhang kann die Polizei derzeit nicht ausschließen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht von Brandstiftung aus. Die Beamten hoffen darauf, dass Autofahrer oder Spaziergänger verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

