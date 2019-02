Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Täter kamen über das Garagendach

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Tiergartenbreite, Am Lerchengarten 26.02.2019, 15.30 Uhr - 21.15 Uhr

Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Am Lerchengarten kam es am Dienstag zwischen 15.30 Uhr und 21.10 Uhr. Dabei nutzten die Täter die Abwesenheit der Hauseigentümer aus, um in deren Domizil einzubrechen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich die Täter mittels einer Leiter zunächst Zugang auf ein angrenzendes Garagendach. Von dort aus öffneten sie gewaltsam ein Fenster im ersten Obergeschoss und stiegen durch dieses in das Wohnhaus ein. Anschließend betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume und die darin befindlichen Möbel nach sich lohnender Beute. Was sie hierbei genau erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Passanten oder Hundebesitzer, die mit ihrem vierbeinigen Freund Gassi gegangen sind verdächtige Personen bemerkt haben. Hinweise bitte an die Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell