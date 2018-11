POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Täter erbeuten Schmuck und Laptop

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Hellwinkel, Elsterweg 23.11.2018, 17.00 Uhr - 25.11.2018, 18.35 Uhr

Eine böse Überraschung erlebten Hausbesitzer im Elsterweg, als sie nach zweitägiger Abwesenheit am Sonntagabend wieder in ihr Wohnhaus kamen. Unbekannte waren zwischen Freitagnachmitttag 17.00 Uhr und Sonntagabend 18.35 Uhr in ihr Wohnhaus eingebrochen und hatten diversen Schmuck und ein Laptop entwendet. Der genaue Gesamtschaden dürfte hierbei noch zu ermitteln sein. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die Täter über eine angrenzende Garage auf die Terrassenüberdachung und zerstörten die Fensterscheine eines Zimmers im Obergeschoss. Nachdem sie das Fenster geöffnet hatten stiegen sie in das Wohnhaus ein und durchsuchten verschiedene Räume im Ober- und Erdgeschoss nach sich lohnender Beute. Dabei erbeuteten sie den erwähnten Schmuck und den Laptop und verließen anschließend unerkannt den Ort des Geschehens. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Passanten oder Autofahrern verdächtige Personen aufgefallen sind und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

