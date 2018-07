POL-WOB: 3 leichtverletzte Personen bei einem Unfall mit Linienbus

Wolfsburg (ots) - Am Samstagvormittag kam es gegen 10.00 Uhr auf der Heßlinger Straße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses. Der 58jährige Fahrer eines am Seitenrand geparkten Pkw öffnete plötzlich die Fahrertür, um auszusteigen. Um einen Zusammenstoß mit der Tür zu vermeiden, leitete der 29jährige Fahrer des Busses eine Notfallbremsung ein. Dabei stürzten mehrere Fahrgäste zu Boden oder rutschten von den Sitzen. Ein 4jähriges Kind und eine 52jährige Insassin wurden anschließend durch einen Rettungswagen jeweils mit leichteren Verletzungen dem Klinikum Wolfsburg zugeführt, ein 9jähriger Junge konnte ambulant vor Ort versorgt werden. Da es zu keinem Zusammenstoß kam, entstand an den beiden beteiligten Fahrzeugen kein Sachschaden.

