POL-WOB: Golf-Fahrer bei Unfall zwischen Ochsendorf und Königslutter tödlich verletzt

Wolfsburg (ots) - Landesstraße 290 zwischen Ochsendorf und Königslutter 01.05.18, 09.55 Uhr

Noch am Unfallort auf der Landesstraße 290 zwischen Ochsendorf und Königslutter verstarb am Dienstagvormittag ein 90 Jahre alter Golf-Fahrer. Der aus Königslutter stammende alleinbeteiligte 90-Jährige war nach Zeugenangaben gegen 09.55 Uhr in Richtung Königslutter unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Ein nachfolgender Autofahrer hatte sofort angehalten, den bereits nicht mehr ansprechbaren Fahrer aus dem Fahrzeug geholt und noch versucht, ihn bis zum Eintrafen der Rettungskräfte zu reanimieren. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von 4.100 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell