POL-WOB: Ökumenischer Gottesdienst für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten: Floriansgottesdienst mit den Magic Flames

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, 02.05.18

Am kommenden Sonntag wird um 18.00 Uhr in der katholischen St. Christophorus-Kirche an der Pestalozziallee der diesjährige ökumenische Festgottesdienst zum St. Florianstag stattfinden. St. Florian gilt als Schutzpatron der Feuerwehr und auch mittlerweile sämtlicher Rettungsdienste, wie Polizei, Deutsches Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk und Deutsche Lebens- Rettungsgesellschaft sowie Malteser und Notfallseelsorger.

Vertreter der evangelischen und katholischen Kirchen möchten diesen Gedenktag zusammen mit den Wolfsburger Rettungskräften und der Wolfsburger Bevölkerung feiern. Bereits seit Anfang des Jahres arbeitet das Organisationsteam an der Vorbereitung des Gottesdienstes. "Für dieses Jahr konnten wir für die musikalische Gestaltung den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Hattorf, die Magic Flames unter der Leitung von Angela Angelini gewinnen", so Thomas Figge, der ebenfalls an der Orgel zu hören sein wird. Mit ihm gehören, Propst Ulrich Lincoln (Vorsfelde), Pastor Johannes Thormeier (Luther-Gemeinde Wolfsburg), Kaplan Stefan Herr (St. Christophorus-Wolfsburg und Marco Nicolai (Berufsfeuerwehr Wolfsburg) zum Organisationsteam.

"Wir haben wieder alle Hilfsorganisationen der Stadt Wolfsburg eingeladen, den Gedenktag ihres Schutzpatrons gemeinsam unter anderem mit einem Gottesdienst zu begehen", erklärt Marco Nicolai. Die Organisatoren hoffen darauf, dass möglichst viele der eingeladenen Organisationen den Gottesdienst am 06. Mai 2018 um 18.00 Uhr besuchen, aber auch Wolfsburger Bürger der Einladung folgen. Nach dem Gottesdienst werden die Magic Flames einen Teil ihres Showprogramms auf dem Kirchplatz darbringen.

