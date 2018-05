POL-WOB: Zeugen zu Räder-Diebstahl gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg-Fallersleben, Hoffmann-von-Fallersleben-Straße 30.04.-01.05.18

Nach einem Diebstahl von allen vier Fahrzeugrädern eines VW Golfs in Fallersleben sucht die Polizei Zeugen. Den Ermittlungen zufolge hatte der 58 Jahre alte Besitzer seinen Pkw am Montagabend in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße auf einem Parkplatz abgestellt. Am späten Dienstagvormittag fand der Wolfsburger schließlich seinen Golf auf Steinen aufgebockt vor. Die Reifen des Fahrzeugs haben einen Wert von 1.200 Euro, so der 58-Jährige. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei Fallersleben unter Telefon 05362-967000.

