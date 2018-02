POL-WOB: Transporter gerammt - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Grasleben, Magdeburger Straße 12.02.2018, 08.00 Uhr - 08.45 Uhr

Die Polizei in Grasleben sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Montag, den 12. Februar 2018 zwischen 08.00 Uhr und 08.45 Uhr auf der Magdeburger Straße ereignete. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand hatte ein 23 Jahre alter Fahrzeugbesitzer zur oben angegebenen Zeit seinen weißen VW Transporter auf dem rechten Parkstreifen der Magdeburger Straße abgestellt. Zeugen beobachteten, wie ein derzeit unbekannter LKW den Transporter touchierte und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Die Zeugen meldeten sich zwar anschließend bei dem Geschädigten, jedoch unterließ es der Geschädigte, sich die Personalien der Zeugen aufzuschreiben. Daher bittet die Polizei in Grasleben darum, dass sich die Zeugen dieses Unfalls bei den Beamten in der Polizeistation Grasleben oder der Rufnummer 05357/96049-0 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell