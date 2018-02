POL-WOB: Golf aufgebrochen - Tasche entwendet

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Klieverhagen 28.02.2018, 06.00 Uhr - 07.10 Uhr

Die gut siebzig minütige Abwesenheit von seinem Fahrzeug reichten Unbekannten aus, um am Mittwochmorgen in den VW Golf eines 46 Jahre alten Fahrzeugbesitzers aus dem Landkreis Helmstedt einzubrechen. Dabei entwendeten sie eine im Fahrzeug befindliche graue Arbeitstasche, nebst Mobiltelefon und persönlichen Unterlagen und verursachten einen Schaden von rund 650 Euro. Der 46 Jahre alte Eigentümer hatte seinen schwarzen VW Golf Variant am Mittwochmorgen gegen 06.00 Uhr in der Straße Klieverhagen ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Das Fahrzeug stand gegenüber der Ausfahrt des dort befindlichen Parkhauses. Als der Fahrzeugbesitzer gegen 07.10 Uhr wieder zurück zu seinem Fahrzeug kam musste er feststellen, dass Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür zerstört und die Tasche nebst Inhalt entwendet hatten. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Geräusche wahrgenommen oder Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

