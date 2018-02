POL-WOB: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Holzberg 27.02.2018, 08.00 Uhr - 13.10 Uhr

Die Polizei in Helmstedt sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz in der Straße Holzberg ereignete und bei der ein Schaden von mindestens 1.000 Euro entstand. Eine 44 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Helmstedt parkte um 08.00 Uhr ihren weißen VW Golf auf dem Parkplatz Holzberg in Helmstedt rückwärts in einer dortigen Parklücke ein. Als sie gegen 13:10 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, musste sie feststellten, dass ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem wahrscheinlich roten Wagen beim Ein- oder Ausparken ihren Golf in Frontbereich beschädigt hatte. Eine Nachricht konnte sie an ihrem Pkw nicht feststellen. Somit liegt der Schluss nahe, dass der unbekannte Fahrzeugführer sich vom Unfallort entfernt hat, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Da der Parkplatz zu der angegebenen Uhrzeit gut frequentiert ist, hofft die Polizei darauf, dass Zeugen den Unfall beobachtet haben und bitte um Hinweise an das Polizeikommissariat am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

