POL-WOB: Unbekannte montieren Fahrzeugräder ab - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stralsunder Ring 26.02.18, 00.00-05.00 Uhr

In der Nacht zum Montag entwendeten unbekannte Täter von einem geparkten VW Golf im Stadtteil Westhagen alle vier Reifen. Es entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Ein Passant hatte am Morgen den auf Steinen aufgebockten Golf auf einem Parkplatz am Stralsunder Ring entdeckt und die Polizei verständigt. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Vermutlich ereignete sich der Diebstahl in der zweiten Nachthälfte. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizeiwache unter Telefon 05361-46460.

