POL-WOB: Einbruch in Kosmetikstudio - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Rabenbergstraße 25./26.02.18

Bei einem Einbruch in ein Kosmetikstudio im Stadtteil Rabenberg erbeuteten unbekannte Täter wenig Münzgeld aus einer Spardose. Die genaue Schadenshöhe steht bisher noch nicht fest. Den Ermittlungen zufolge stiegen die Täter durch ein brachial aufgebrochenes Fenster in die Geschäftsräume an der Rabenbergstraße nahe der Einmündung zum Burgwall ein. Zwar wurde der Einbruch erst am Montagnachmittag entdeckt, jedoch gehen die Ermittler davon aus, dass sich die Tat bereits in der Nacht zum Montag ereignete. Die Inhaberin hatte ihr Geschäft am Sonntagabend um 18.30 Uhr verlassen. Zeugen des nächtlichen Einbruchs wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460.

