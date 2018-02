POL-WOB: Helmstedt: Unbekannte stehlen BMW 740i

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Eupener Straße 23.-25.02.18

Unbekannte Täter entwendeten am Wochenende in Helmstedt einen fast 20 Jahre alten BMW 740i. Das Fahrzeug habe noch einen Wert von 3.500 Euro, so der 54-jährige Besitzer. Den Ermittlungen nach habe sich der Diebstahl zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen ereignet. Die blaumetallic-farbene Limousine stand am Fahrbahnrand in der Eupener Straße. Tatzeugen setzen sich bitte mit der Polizei Helmstedt unter Telefon 05351-5210 in Verbindung.

