POL-WOB: Rümmer: Einbrecher stieg in Reihenhaus ein - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Rümmer, Rosendamm 24.02.18, 18.00-22.30 Uhr

Durch die Terrassentür stiegen unbekannte Täter am Samstagabend in ein Reihenhaus in Rümmer bei Velpke ein. Die Einbrecher erbeuteten Goldschmuck im Wert von mehreren hundert Euro, während die Bewohner in der Straße Rosendamm nicht zu Hause waren. Die Tat habe sich zwischen 18.00 Uhr und 22.30 Uhr ereignet. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Velpke unter Telefon 05364-947070 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell