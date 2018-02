POL-WOB: Unbekannter zerstörte Schaufenster ion Fallersleben

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg-Fallersleben, Marktstraße 25.02.18, 02.00-09.00 Uhr

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei Fallersleben gegen einen noch unbekannten Täter, der in der Nacht zum Sonntag ein Schaufenster eines Eiscafés in Fallersleben zerstörte. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Tat habe sich zwischen 02.00 Uhr in der Nacht und 09.00 Uhr morgens ereignet, so ein Beamter. Vermutlich wurde die Scheibe des Geschäftes nahe der Bahnhofstraße per Fußtritt eingetreten. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizeiwache unter Telefon 05362-967000.

