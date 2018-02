POL-WOB: Überfall auf Sportwettenbüro - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Rothenfelder Straße Ecke Kolpingstraße 23.02.2018, 23.05 Uhr

Nach einem Überfall auf ein Sportwettenbüro am späten Freitagabend in der Wolfsburger Innenstadt flüchtete der unbekannte Täter mit den Einnahmen aus der Tageskasse. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Im Anschluss verlief eine sofort eingeleitete Fahndung ohne Erfolg. Erst zu Beginn der letzten Woche wurde in der Innenstadt ein ähnlicher Überfall auf ein Wettbüro registriert. Es ist nicht ausgeschlossen, dass zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.

Den Ermittlungen nach betrat der Täter kurz vor Ladenschluss um 23.05 Uhr die Geschäftsräume des Tipico-Büros in der Rothenfelder Straße Ecke Kolpingstraße. Der Unbekannte bedrohte einen 21 Jahre alten Mitarbeiter mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Ein Zeuge beobachtete die Tat und sah den Räuber zu Fuß zunächst in Richtung Otto-Wels-Platz rennen. Dort habe der Flüchtende gedreht und sei in die Alessandro-Volta-Straße in Richtung Heßlinger Straße gelaufen, berichtete der Zeuge, der noch versuchte dem Täter versuchte, zu folgen.

Der Täter sei etwa 175 cm groß und habe eine dunkle Jogginghose und beigefarbene Jacke getragen, deren Kapuze aufgesetzt war. Außerdem habe der Gesuchte sich mit einem Schal maskiert. Der Vorfall habe insgesamt nur wenige Minuten gedauert, daher hoffen die Beamten, dass der Räuber beim Verlassen des Wettbüros von weiteren Passanten oder Fahrzeugführern beobachtet wurde. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460 in Verbindung.

