POL-WOB: Weitere Einbrüche im Wolfsburger Stadtgebiet

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Hehlingen, Hasenweg 22.12.2017, 16.30 Uhr - 23.12.2017, 07.20 Uhr

Wolfsburg, OT Fallersleben, Westerbreite 21.12.2017, 16.00 Uhr - 23.12.2017, 09.00 Uhr

Im Verlaufe des Samstag wurden noch weitere Einbrüche bekannt. In beiden Fällen nutzten die Täter die mehrtägigen Abwesenheiten der Hausbesitzer aus, um in deren Wohnungen einzubrechen.

So gelangten Unbekannte zwischen Freitagnachmittag 16.30 Uhr und Samstagmorgen 07.20 Uhr im Hehlinger Hasenweg auf den Hinterhof eines Wohn- und Geschäftshauses. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Innere des Wohnhauses. Anschließend durchsuchten sie verschiedene Räume und entwendeten zwie Notebooks. Da die Hauseigentümer zurzeit im Urlaub weilen, wird eine genaue Schadensermittlung in den nächsten Tagen erfolgen.

In Fallersleben öffneten die Täter zwischen Donnerstagnachmittag 16.00 Uhr und Samstagmorgen 09.00 Uhr in der Straße Westerbreite gewaltsam eine Kellertür und durchsuchten anschließend das gesamte Haus. Was die Täter hier genau erbeuteten steht derzeit noch nicht fest, da die Hausbesitzer ebenfalls verreist waren. Ein Nachbar hatte den Einbruch entdeckt und die Polizei alarmiert.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

