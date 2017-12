POL-WOB: Drei Einbrüche zwischen Donnerstag und Freitag

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Vorsfelde, Oschersleber Straße 21.12.2017, 16.30 Uhr - 22.12.2017, 15.00 Uhr

Wolfsburg, OT Reislingen, Angelica-Kauffmann-Ring 22.12.2017, 14.00 Uhr - 17.25 Uhr

Wolfsburg, OT Hehlingen Zum Haselhorst 22.12.2017, 14.00 Uhr - 17.25 Uhr

1. Einbruch in Wohnung - Inhaber im Urlaub

Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Wohnungsinhaberin nutzten Unbekannte aus, um in deren Domizil in der Oschersleber Straße einzubrechen. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagnachmittag 16.30 Uhr und Freitagnachmittag 15.00 Uhr. Verwandte hatten den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Unbekannten zur angegebenen Zeit ungehindert auf die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Anschließend betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume. Dabei durchwühlten sie gnadenlos sämtliche Schubladen und Schränke. Ob und was sie hierbei genau erbeuteten, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

2. Einbruch durchs Kellerfenster - Täter offenbar gestört

Im Angelica-Kauffmann-Ring in Reislingen, gelangten Unbekannte am Freitagnachmittag zwischen 14.00 Uhr und 17.25 Uhr über ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster in das Wohnhaus. Anschließend wurden auch hier verschiedene Räume nach sich lohnender Beute durchsucht. "Anscheinend wurden die Täter gestört, denn vieles deutet darauf hin, dass sie fluchtartig das Haus verlassen haben", so ein Beamter. Möglicherweise wurden sie auf ihrer Flucht von Nachbarn oder Autofahrern beobachtet.

3. Gewaltsam die Terrassentür geöffnet - Rennrad weg

Letztendlich erwischte es ein Wohnhaus in der Hehlinger Straße Zum Haselhorst. Hier gelangten die Täter am Freitag zwischen 13.00 Uhr und 22.00 Uhr auf die rückwärtige Gebäudeseite und öffneten gewaltsam die Terrassentür. Nachdem sie sich somit Zutritt zum Einfamilienhaus verschafft hatten, betraten und durchsuchten sie verschiedene Räume. Hier wurde offensichtlich dem Hauseigentümer ein gelbes Rennrad entwendet. Die Gesamtschadensermittlung dauert auch hier noch an.

Die Polizei kann einen Tatzusammenhang zwischen allen Einbrüchen nicht ausschließen. Die Ermittler hoffen darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

