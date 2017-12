POL-WOB: Gartenhütte gerät in Brand - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Nordstraße 22.12.2017, 23.50 Uhr

Kurz vor Mitternacht geriet am Freitagabend in der Nordstraße die Gartenhütte auf dem Grundstück eines Wohnhauses in Brand. Eine aufmerksame Anwohnerin wurde gegen 23.50 Uhr durch Brandgeruch und lautes Knistern geweckt. Als sie aus dem Fenster schaute bemerkte sie die brennende Gartenhütte in der Nachbarschaft und alarmierte sofort über Notruf die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer waren binnen weniger Minuten am Ort und hatten den Brand schnell gelöscht. Durch die Flammen entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich auf der Polizeiwache Helmstedt, Telefon 05351/521-0 zu melden.

