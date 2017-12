POL-WOB: Frau tot aufgefunden - Lebensgefährte schwer verletzt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Lessingstraße 23.12.2017, 10.55 Uhr

Einen Tag vor Heiligabend wurden in einer Wohnung in der Lessingstraße eine 39 Jahre alte Wolfsburgerin tot, ihr 38 Jahre alter Lebensgefährte schwer verletzt aufgefunden. Gegen 10.55 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über Notruf alarmiert, dass sich in der Wohnung in der Lessingstraße eine männliche verletzte Person befinde. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie in der betreffenden Wohnung eine 39 Jahre Wolfsburgerin leblos auf dem Boden liegend vor. Mit in der Wohnung wurde der 38 Jahre alte Lebensgefährte der Frau schwer verletzt angetroffen. Während der 38 Jährige mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht wurde, kam für die Frau jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 39-Jährigen feststellen. Ersten Ermittlungen zufolge starb die Frau eines gewaltsamen Todes. Der Lebensgefährte der Wohnungsinhaberin wurde noch am Vormittag notoperiert.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Pressestelle der Polizei ist am 24.12.2017 ab 11.00 Uhr für weitere Informationen besetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell