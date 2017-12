POL-WOB: Körperlich Auseinandersetzung - junges Pärchen von Unbekannten angegriffen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Hugo-Bork-Platz 21.12.2017, 17.40 Uhr

Am späten Donnerstagnachmittag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Weihnachtsmarkt. Dabei sind die Motive und Zusammenhänge derzeit noch völlig unklar. Hintergrund könnte ein innerfamiliärer Konflikt sein. Gegen 17.40 Uhr wurden eine 18 Jahre alte und ein 20 Jahre alter Wolfsburger auf dem Weihnachtsmarkt im Bereich des Hugo-Bork-Platzes von einer Gruppe derzeit unbekannter männlicher Personen angegriffen und körperlich attackiert. Dabei erlitt der 20-Jährige mehrere Verletzungen und musste im Klinikum behandelt werden. Nach Aussagen von Beteiligten und Zeugen stürmten etwa vier Personen plötzlich und unerwartet auf das junge Pärchen los, die sich an einem dortigen Glühweinstand aufhielten. Die beiden Opfer wurden mit einer Prügelattacke überzogen und setzten sich heftig zur Wehr. In seiner Panik zerschlug der 20 Jährige zwei Glühweinflaschen und stürmte damit auf die Angreifern los, die die Flucht ergriffen. Die sofort alarmierte und wenige Minuten später am Ort eintreffenden Polizeibeamten trafen nur noch die beiden Opfer an, von denen der junge Mann durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt und anschließend ins Wolfsburger Klinikum verbracht wurde. Die Ermittlungen dauern an.

