POL-WOB: Trickdiebe unterwegs - Polizei warnt vor falschen Mitarbeitern einer Telefongesellschaft

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, 21.12.2017

Opfer von Trickdieben wurde am Mittwoch eine 76 Jahre alte Helmstedterin. Es war gegen 17.00 Uhr, als es an der Wohnungstür der Rentnerin klingelte. Vor der Tür standen, zwei ihr unbekannte Männer, die vorgaben, Mitarbeiter einer Telefongesellschaft zu sein. Beide Männer hatten einen Anzug mit Aufschrift einer Telefongesellschaft an. Sie gaben an, dass Störungen in der ganzen Telefonanlage aufgetreten seien und sie die Anschlüsse überprüfen müssten. Da die ältere Dame Kundin bei diesem Telefonanbieter ist, schöpfte sie keinen Verdacht und ließ die beiden Unbekannten in ihre Wohnung. Während der eine Mann mit der Mieterin ein Formular ausfüllte, war der zweite angebliche Mitarbeiter in der Wohnung der Rentnerin unterwegs. Als dann unerwartet der Sohn der Wohnungsinhaberin erschien verabschiedeten sich beide Monteure und verschwanden. Einen Tag später stellte die 76 Jahre alte Helmstedterin fest, dass ihr Schuck verschwunden war. Der Gesamtwert des Schmucks wird in den nächsten Tagen ermittelt. Die beiden Unbekannten waren männlich und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Sie waren etwa 35 bis 40 Jahre alt der eine Mann 160 cm bis 165 cm, der andere Täter zirka 175 cm bis 180 cm groß. Beide hatten kurze schwarze Haare, einer hatte einen Leberfleck im Gesicht. Beide sprachen gutes Deutsch.

Die Polizei warnt abermals davor Fremde in die Wohnung zu lassen. Seriöse Firmen melden ihr Erscheinen vorher an. "Lassen sie sich nicht von Fremden in die Enge treiben, auch wenn diese vorgeben, es sei jetzt sofort erforderlich, Zutritt zu ihrer Wohnung zu bekommen", so ein Beamter. Rufen sie Bekannte, Verwandte oder die Polizei zur Hilfe.

Hinweise zu dem geschilderten Fall nimmt das Polizeikommissariat Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

