POL-WOB: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Schlesierweg 15.11.17, 13.50 Uhr

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall im Stadtteil Laagberg am Mittwochnachmittag. Ein 17 Jahre alter Fahrradfahrer war im Fußgängerbereich des Einkaufszentrums am Schlesierweg Ecke Samlandweg um 13.50 Uhr mit einem dort fahrenden noch unbekannten Fahrer eines gold lackierten VW Golf zusammengestoßen. Sowohl Fahrer als auch Beifahrer seien zunächst, von Zeugen beobachtet, ausgestiegen und dann aber weitergefahren. Der 17-Jährige wurde zum Glück nur leicht am Knöchel verletzt. Daher bitten die Ermittler, dass sich die Unfallzeugen mit der Polizeiwache unter der Rufnummer 05361-46460 in Verbindung setzen.

