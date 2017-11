POL-WOB: Velpke: Autodiebe stehlen VW Bus - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Velpke, Sonnenweg 14./15.11.17

In der Nacht zum Mittwoch wurde in Velpke ein VW Bus im Wert von rund 8.000 Euro entwendet. Den Ermittlungen zufolge stand das Fahrzeug vom Typ Multivan über Nacht auf einem Parkstreifen im Sonnenweg, so die 53 Jahre alte Besitzerin. Noch gegen 22.30 Uhr stand das Fahrzeug noch an seinem angestammten Platz. Am Morgen gegen 09.25 Uhr stellte die 53-Jährige den Diebstahl fest. Die Polizei Velpke nimmt Hinweise unter Telefon 05364-947070 entgegen.

