POL-WOB: Grasleben: Einbruch in Wohnhaus - Täter erbeuten Goldschmuck

Wolfsburg (ots) - Grasleben, Am Walde 15.11.17, 07.30 - 21.30 Uhr

Die Polizei Grasleben sucht Zeugen zu einem Wohnhauseinbruch in Grasleben. Im Laufe des Mittwoch stiegen unbekannte Täter durch ein brachial geöffnetes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Walde ein und erbeuteten verschiedene Schmuckstücke aus Gold. Die Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest. Die Tat hat sich zwischen 07.30 Uhr und 21.30 Uhr ereignet, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Bisher liegen keine Hinweise auf die Einbrecher vor. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 05357-960490.

