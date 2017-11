POL-WOB: Königslutter: Unbekannte stehlen 1.000 Euro teures Motorrad

Wolfsburg (ots) - Königslutter, Ulmenweg 13./14.11.17

IN der Nacht zum Dienstag wurde in Königslutter von unbekannten Dieben ein Motorrad der Marke Kreidler gestohlen. Das schwarz lackierte Leichtkraftrad vom Typ Supermoto 125 habe vorn einen goldfarbenen Stoßfänger, so der 17 Jahre alte Besitzer. Über Nacht habe die Maschine am Fahrbahnrand im Ulmenweg gestanden. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Königslutter unter Telefon 05353-941050 in Verbindung.

