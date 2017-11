POL-WOB: Helmstedter Polizist stoppt mit Hechtsprung alkoholisierten Peugeot-Fahrer

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Südertor 14.11.17, 09.45 Uhr

Mit einem Hechtsprung durch die geöffnete Fahrerscheibe gelang es am Vormittag einem 49 Jahre alten Polizeikommissar einen 46-jährigen Peugeot-Fahrer zu stoppen, der sich einer Verkehrskontrolle entziehen wollte. Dem Beamten gelang es, den Fahrzeugschlüssel zu ziehen, so dass Fahrzeug stehen blieb. Im Anschluss zeigte sich, dass der Helmstedter mit 2,45 Promille erheblich alkoholisiert war.

Aufgrund eines Zeugenhinweises war die Streifenbesatzung um 09.45 Uhr auf den alkoholisiert wirkenden Peugeot-Fahrer beim Einbiegen in die Straße Südertor in Richtung Lindenplatz aufmerksam geworden. Dieser stand als zweites Fahrzeug vor einer roten Ampel zur Poststraße. Die Beamten hielten neben dem Fahrzeug, während der Kommissar ausstieg und den Fahrzeugführer aufforderte, die Scheibe der Fahrertür zu öffnen. Kurz darauf gab der 46-Jährige jedoch Gas, um loszufahren. Geistesgegenwärtig sprang der Polizist mit dem Oberkörper durch die geöffnete Seitenscheibe in den Fahrzeuginnenraum, während sein Streifenpartner das Einsatzfahrzeug wendete. Schon nach ein paar Metern auf der Ampelkreuzung gelang es dem Polizeikommissar schließlich, den Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss zu ziehen, so dass der Peugeot stoppte. Da der 46-Jährige jedoch nicht aus seinem Fahrzeug steigen wollte, zogen die Beamten ihn aus dem Fahrzeuginnern und legten ihm zur eigenen Sicherheit Handschellen an. Der Polizeikommissar blieb bei der Aktion unverletzt. Der Polizeikommissar blieb bei der Aktion unverletzt. Später in der Polizeiwache ergab ein Alkoholtest 2,45 Promille, worauf dem Helmstedter eine Blutprobe entnommen und das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt wurde. Strafrechtlich muss sich der 46-Jährige wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell