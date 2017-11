POL-WOB: Helmstedt: Festnahme zweier mutmaßlicher Einbrecher

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Neumärker Straße 11.11.17, 04.15 Uhr

Dank eines aufmerksamen Zeugen wurden am frühen Samstagmorgen in Helmstedt zwei mutmaßlicher Einbrecher bei der Tatausführung festgenommen werden. Das Duo, ein 21 Jahre alter Helmstedter und sein 18-jähriger Komplize aus der Samtgemeinde Grasleben, wurde beim Einsteigen in ein Frisörgeschäft in der Helmstedter Innenstadt beobachtet.

Der Zeuge in der Neumärker Straße war morgens um 04.15 Uhr durch die Aufbruchsgeräusche wach geworden und verständigte umgehend die Polizei. Beide Täter konnten festgenommen werden, als sie den Laden gerade verlassen wollten. Bei den weiteren Ermittlungen zeigte sich, dass beide Täter unter Drogeneinfluss standen, so dass ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Bei dem 18-Jährigen stellten die Einsatzkräfte zusätzlich noch 17 Tabletten, vermutlich Ecxtasy, sicher. Die Ermittler prüfen, ob das Duo für weitere Taten in Frage kommt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell