POL-WOB: Groß Brunsrode: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Wolfsburg (ots) - Groß Brunsrode, Alte Hauptstraße 12.11.17, 20.15 Uhr

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von 7.000 Euro sind die Folgen eines abendlichen Verkehrsunfalls in Groß Brunsrode bei Lehre. Den Ermittlungen nach war eine 27 Jahre alte Audi-Fahrerin aus Braunschweig auf der Alten Hauptstraße aus Richtung Klein Brunsrode kommend unterwegs, als aus der Einmündung Am Cassebusch ein 20-jähriger Citroen-Fahrer einfuhr und es zur Kollision kam. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

