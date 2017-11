POL-WOB: Büddenstedt: Unbekannte stehlen 50.000 Euro teuren BMW

Wolfsburg (ots) - Büddenstedt, Schulstraße 12./13.11.17

In der Nacht zum Montag wurde in Büddenstedt im Landkreis Helmstedt ein BMW im Wert von 50.000 Euro von einem Privatgrundstück entwendet. Den ersten Erkenntnissen nach wurde der Pkw vom Typ M 550 D gegen 23.00 Uhr auf dem Grundstück in der Schulstraße abgestellt. Um 05.15 Uhr bemerkte der 29 Jahre alte Besitzer schließlich den Diebstahl und informierte die Polizei. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei Helmstedt unter Telefon 05351-5210.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell