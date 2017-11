POL-WOB: Vorsfelde: Audi im Wert von 37.000 Euro entwendet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg-Vorsfelde, Heinrichswinkel 11./12.11.17

In der Nacht zum Sonntag wurde auf einem Firmengelände in Vorsfelde ein Audi im Wert von 37.000 Euro entwendet. Den Ermittlungen nach war das Fahrzeug vom Typ RS5 über Nacht auf einem Gelände in der Straße Heinrichswinkel angestellt. Ein Mitarbeiter hatte das Fehlen des Pkw erst am Sonntagnachmittag bemerkt. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen des Diebstahls wenden sich bitte an die Polizei Vorsfelde unter der Rufnummer 05363-992290.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell