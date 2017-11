POL-WOB: Polizei Lehre bittet um Hinweise auf Exhibitionisten

Wolfsburg (ots) - Lehre, Mühlenwinkel 01.11.2017 07.15 Uhr

Die Polizei Lehre bittet um Hinweise zu einem noch unbekannten Exhibitionisten, der sich am 1. November einer Grundschülerin auf dem morgendlichen Schulweg in Lehre in schamverletzender Weise zeigte. Den Ermittlungen nach ereignete sich der Vorfall an diesem Mittwochmorgen um 07.15 Uhr in der Straße Mühlenwinkel. Bereits am Morgen des 29. August eine gleiche Tat in Eitelbrotstraße Höhe Einmündung Schlesierstraße. Der Unbekannte ist etwa 180 cm groß, hat einen dicken Bauch und graue nach hinten gelegte Haare. In beiden Fällen trug der Gesuchte eine helle Jogginghose und einen schwarzen Pullover. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeistation unter der Rufnummer 05308-406990 in Verbindung.

