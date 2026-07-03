Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei SALZGITTER vom 03.07.2026: Festnahmen nach Kabeldiebstahl

Salzgitter (ots)

Gegen 22:30 Uhr am 02.07.2026 wurde der Polizei in Salzgitter gemeldet, dass in das Gelände einer Baufirma in der Industriestraße Nord in Salzgitter eingebrochen werde. Mehrere Streifenwagen der Polizei Salzgitter machten sich auf den Weg zum Einsatzort. In der Nähe wurde ein Transporter festgestellt und sollte kontrolliert werden. Der Fahrer des Wagens kam den entsprechenden Haltesignalen allerdings nicht nach und versuchte sich durch eine Flucht der Kontrolle zu entziehen. Zwischen den Ortschaften Üfingen und Sonnenberg stoppte das Fahrzeug auf einem Feldweg und zwei Insassen versuchten zu Fuß in Richtung eines Waldstücks zu entkommen. Sie konnten aber nach wenigen Metern gestellt und vorläufig festgenommen werden. Im Transporter fanden sich zwei Rollen Kupferkabel, die mutmaßlich vom Gelände der Baufirma stammten.

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