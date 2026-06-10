Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 10.06.2026

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl mehrerer Fahrräder

Wolfenbüttel, Stadtgebiet

Auf bislang ungeklärte Weise entwendete eine Täterschaft Fahrräder in Wolfenbüttel

Glatzer Weg, zwischen dem 01.06.2026, 21:00 Uhr und dem 02.06.2026, 06:30 Uhr Okerstraße, zwischen dem 08.06.2026, 17:00 Uhr und dem 09.06.2026, 09:00 Uhr

Der Wert des Diebesgutes wird mit circa 600 Euro angegeben.

Zuletzt kommt es vermehrt zu Fahrraddiebstähle, besonders im Visier der Täterinnen und Täter stehen zunehmend hochwertige Fahrräder und E-Bikes. Vorbeugung ist daher das wirksamste Mittel.

Stabile Schlösser, sichere Abstellorte sowie eine Codierung erhöhen die Chance, ein Rad vor Diebstahl zu schützen.

Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331-9330.

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