POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 09.12.2025: 59-Jähriger in Peine vermisst - mit Bild

Peine (ots)

Seit Sonntag, 07.12.2025, wird der 59-jährige Marian K. aus Peine vermisst. Gegen Abend hat er eine Wohneinrichtung in der Peiner Innenstadt verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Herr K. ist auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Herr K. kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170 cm groß, hagere Gestalt, graues Haar. Zuletzt bekleidet mit einer blauen Hose (Jeans oder Jogginghose) und einer auffälligen schwarz-weißen Jacke, ähnlich einer Motorradjacke.

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer der Polizei in Peine unter 05171 999-0 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

