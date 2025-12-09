PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 09.12.2025: 59-Jähriger in Peine vermisst - mit Bild

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 09.12.2025: 59-Jähriger in Peine vermisst - mit Bild
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Peine (ots)

Seit Sonntag, 07.12.2025, wird der 59-jährige Marian K. aus Peine vermisst. Gegen Abend hat er eine Wohneinrichtung in der Peiner Innenstadt verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Herr K. ist auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Herr K. kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170 cm groß, hagere Gestalt, graues Haar. Zuletzt bekleidet mit einer blauen Hose (Jeans oder Jogginghose) und einer auffälligen schwarz-weißen Jacke, ähnlich einer Motorradjacke.

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer der Polizei in Peine unter 05171 999-0 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, POK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 13:37

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 08.12.2025

    Sickte (ots) - Schwerer Verkehrsunfall L625, Zwischen Hötzum und Sickte, 07.12.2025, 04:50 Uhr Ein 51-Jähriger befuhr mit einem Pkw die Landesstraße 625 aus Hötzum kommend in Richtung Sickte. Kurz nach dem Ortsaugang Hötzum kam der Mann mit seinem Pkw aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Transporter zusammen. Der ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 13:13

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 08.12.2025

    Schladen (ots) - Diebstahl aus einem Transporter Schladen, Friedrich-Ebert-Straße, 07.12.2025, 22:40 Uhr Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich drei unbekannte Täter Zugang zu einem, am Fahrbahnrand geparkten, Transporter. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Firmenwagen. Laut Angaben eines Zeugen räumten die dunkel gekleideten Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren