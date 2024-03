Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 26.03.2024: Suche nach vermisstem 78-Jährigen

Bild-Infos

Download

Wolfenbüttel (ots)

Die Polizei Wolfenbüttel bittet die Bevölkerung bei der Suche nach einem 78-Jährigen aus Kissenbrück um Mithilfe. Der Mann verließ am Freitag, den 22.03.24, gegen 11:30 Uhr seine Wohnanschrift für einen Spaziergang. Zu diesem Zeitpunkt war der Mann wohl auf. Zuletzt wurde er von einer Anwohnerin am selben Tag gegen 13:00 Uhr in der Ortschaft Ohrum gesehen. Hier habe er sich auf dem Fahrradweg am Ortsausgang in Richtung Halchter befunden.

Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Insbesondere seit den Morgenstunden des heutigen Tages wurde der Bereich um Ohrum mit einem erhöhten Kräfteaufkommen abgesucht. Es waren neben diversen Einsatzkräften der Feuerwehr und Polizei, auch zwei Drohnen der Feuerwehr und Personenspürhunde der Polizei eingesetzt. Aber auch diese Absuche verlief erfolglos.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

Er habe zuletzt eine blaue Jeans, eine graue Jacke und braune Halbschuhe getragen. Er trage kurzes graues Haar, einen Oberlippenbart und eine Brille. Er sei "gut zu Fuß" und körperlich bei recht guter Gesundheit.

Haben Sie Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes? Oder haben Sie diesen in den letzten Tagen gesehen? Zeugen werden gebeten, sich unter der 05331/9330 bei der Polizei Wolfenbüttel zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell